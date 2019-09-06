Fetö şüphelisi 7 eski tübitak çalışanı adliyede (2)
TUTUKLANDILARKocaeli'nin Gebze ilçesinde, 'FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 7 TÜBİTAK eski çalışanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
06.09.2019 17:12
TUTUKLANDILAR
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 'FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 7 TÜBİTAK eski çalışanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA