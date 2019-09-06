Fetö şüphelisi 7 eski tübitak çalışanı adliyede (2)

Fetö şüphelisi 7 eski tübitak çalışanı adliyede (2)

TUTUKLANDILARKocaeli'nin Gebze ilçesinde, 'FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 7 TÜBİTAK eski çalışanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.09.2019 17:12
Fetö şüphelisi 7 eski tübitak çalışanı adliyede (2)

TUTUKLANDILAR
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 'FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 7 TÜBİTAK eski çalışanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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