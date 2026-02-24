Haberler

FETÖ şüphelisi 6 kişi yakalandı

Güncelleme:
Yozgat'ta FETÖ terör örgütü şüphelisi 6 kişi yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Sorgun ilçesinde saha çalışmaları gerçekleştirdi. Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak suçu çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
