Haberler

FETÖ şüphelisi 6 kişi yakalandı

FETÖ şüphelisi 6 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta FETÖ terör örgütü şüphelisi 6 kişi yakalandı.

Yozgat'ta FETÖ terör örgütü şüphelisi 6 kişi yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Sorgun ilçesinde saha çalışmaları gerçekleştirdi. Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak suçu çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Pizzasına iddiaya bile girdi! Juventus-Galatasaray maçı öncesi Prandelli'den ses getirecek tahmin

Prandelli'den Juventus maçı öncesi ses getirecek tahmin
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar

Osimhen için yepyeni bir karar
Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde