Fetö Şüphelisi 5 Astsubay Eskişehir'de Yakalandı
FLASH HABER: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 İlin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Fetö Şüphelisi 5 Astsubay Eskişehir'de Yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 astsubay Eskişehir'de yakalandı.

Fetö Şüphelisi 5 Astsubay Eskişehir'de Yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 astsubay Eskişehir'de yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılan muvazzaf 5 astsubay, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan 5 astsubayın, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - Eskişehir

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et