FETÖ şüphelisi 40 kişiye gözaltı kararı
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FETÖ şüphelisi 40 kişiye gözaltı kararı

FETÖ şüphelisi 40 kişiye gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ şüphelisi olduğu tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ şüphelisi olduğu tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 38'inin daha önce örgüt mensubu olduğu belirlenmiş ve ilişiği kesilmiş askeri öğrenci oldukları ifade edildi. Başsavcılık ayrıca çıkarılan gözaltı kararının Ankara merkezli 13 ilde sürdürüldüğünü belirtti.

Gözaltı kararına ilişkin Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri ayrıca bir kısmı ile ilgili olarak bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlıkta bulunanların ifadelerinde örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunduğu tespit edilen, tamamının daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci 33, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve bu şekilde örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 5'i daha önceden ilişiği kesilmiş askeri personel ile 2'si 'mahrem imam' olmak üzere 7, toplamda 40 şüphelinin, Ankara merkezli 13 ilde, 03.08.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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