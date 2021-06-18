FETÖ ŞÜPHELİSİ 4 ESKİ TÜBİTAK ÇALIŞANI ADLİYEDE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ ŞÜPHELİSİ 4 ESKİ TÜBİTAK ÇALIŞANI ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski çalışan olan 6 şüpheliden 4'ü, adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski çalışan olan 6 şüpheliden 4'ü, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik soruşturması kapsamında eski TÜBİTAK çalışanı 6 şüpheli, önceki gün Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Muğla'daki eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemlerini ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 4'ü ise adliyeye sevk edildi.

FETÖ ŞÜPHELİSİ 4 ESKİ TÜBİTAK ÇALIŞANI ADLİYEDE
FETÖ ŞÜPHELİSİ 4 ESKİ TÜBİTAK ÇALIŞANI ADLİYEDE
FETÖ ŞÜPHELİSİ 4 ESKİ TÜBİTAK ÇALIŞANI ADLİYEDE
FETÖ ŞÜPHELİSİ 4 ESKİ TÜBİTAK ÇALIŞANI ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber... FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' davasıyla ilgili verilen kararın gerekçesi açıklandı (1)
Son dakika haber... FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasıyla ilgili verilen kararın gerekçesi açıklandı (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Yiğit Şardan Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ ŞÜPHELİSİ 4 ESKİ TÜBİTAK ÇALIŞANI ADLİYEDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 12:38:59. #1.16#

title