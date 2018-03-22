Fetö Şüphelisi 3 Kişi, Adliyeye Sevk Edildi

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2 gün önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önce kanun hükmünde kararname ile polislik ve öğretmenlikten ihraç edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden biri, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan diğer 3 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi. - Kayseri