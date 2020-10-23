FETÖ şüphelisi 2 hakim ile 1 savcı adli kontrolle serbest

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) FETÖ/PDY ile ilişkisi oldukları gerekçesiyle meslekten men edilen 11 hakim ve savcıdan, Ankara'da gözaltına alınan 2 hakim ile Kırıkkale'de gözaltına alınan 1 savcı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.