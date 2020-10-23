FETÖ şüphelisi 2 hakim ile 1 savcı adli kontrolle serbest
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FETÖ şüphelisi 2 hakim ile 1 savcı adli kontrolle serbest

23.10.2020 18:50 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:50
FETÖ şüphelisi 2 hakim ile 1 savcı adli kontrolle serbest

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) FETÖ/PDY ile ilişkisi oldukları gerekçesiyle meslekten men edilen 11 hakim ve savcıdan, Ankara'da gözaltına alınan 2 hakim ile Kırıkkale'de gözaltına alınan 1 savcı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) FETÖ/PDY ile ilişkisi oldukları gerekçesiyle meslekten men edilen 11 hakim ve savcıdan, Ankara'da gözaltına alınan 2 hakim ile Kırıkkale'de gözaltına alınan 1 savcı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

HSK Genel Kurul'u, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alarak, 11 hakim ve savcıyı geçen pazartesi günü meslekten ihraç etti. İhraç kararının ardından Ankara'da gözaltına alınan eski hakimler Ş.Ş., G.T.K. ile Kırıkkale'de gözaltına alınan eski savcı G.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. 3 şüpheli savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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