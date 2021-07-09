FETÖ ŞÜPHELİSİ 18 AVUKAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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FETÖ ŞÜPHELİSİ 18 AVUKAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında, FETÖ üyesi oldukları ve örgüt hücrelerinde kalarak hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 18 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında, FETÖ üyesi oldukları ve örgüt hücrelerinde kalarak hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 18 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonda, FETÖ'nün "çalışma evi" olarak adlandırılan hücrelerinde kaldığı ve 2013-2014 hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandığı tespit edilen 2'si kadın 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan tamamı avukat 18 şüpheli, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

FETÖ ŞÜPHELİSİ 18 AVUKAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
FETÖ ŞÜPHELİSİ 18 AVUKAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
FETÖ ŞÜPHELİSİ 18 AVUKAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
FETÖ ŞÜPHELİSİ 18 AVUKAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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