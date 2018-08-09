Fetö Şüphelisi 12 Öğretmen Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 12 öğretmen hakkında 09.08.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğünde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

(İHA)