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FETÖ şüphelisi 11 kişiden 3'ü tutuklandı

FETÖ şüphelisi 11 kişiden 3'ü tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarının gözaltı kararı verdiği 11 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheliler, şehir merkezinde saklandıkları evlere yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Gözaltı, 3. Sayfa, Haber

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