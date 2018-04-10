Fetö Şüphelisi 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı

Fetö Şüphelisi 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1’i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Fetö Şüphelisi 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Bafra ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda örgüte üye oldukları iddia edilen ve aralarında 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si geçen günlerde Samsun Adliyesine sevk edilmiş ve şüphelilerden Arif K. tutuklanmıştı.

Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Ayşe Ümmühan Ç. ve Fatih D. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.