FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırmak isteyen 2 organizatör tutuklandı
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FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırmak isteyen 2 organizatör tutuklandı

09.11.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:42
FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırmak isteyen 2 organizatör tutuklandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan aralarında 13 FETÖ şüphelisinin de bulunduğu 22 kişinin bindiği lastik botun yasa dışı geçişlerini organize ettikleri ileri sürülüp gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan aralarında 13 FETÖ şüphelisinin de bulunduğu 22 kişinin bindiği lastik botun yasa dışı geçişlerini organize ettikleri ileri sürülüp gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

16 Ağustos 2020 tarihinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga koyu açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta sahil güvenlik ekiplerince yakalanan 13 FETÖ şüphelisinin de bulunduğu yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen O.K ve M.U Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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