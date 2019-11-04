FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a çıkaran çeteye operasyon: 3 tutuklama

04.11.2019 15:58

EDİRNE merkezli İstanbul, Sakarya ve Antalya'da, jandarma tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda, başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütü üyelerini yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında kamu görevlisi ve eski TSK mensuplarının da bulunduğu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Haklarında yakalama kararı verilen 2 şüpheli ise aranıyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütü mensuplarını para karşılığı yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Edirne merkez, İstanbul, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında kamu görevlisi ve eski TSK mensuplarının da bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda bulunan cep telefonları ve bilgisayarlar ile flaş belleklere el konuldu. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

Kaynak: DHA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak, cezaevine konuldu.