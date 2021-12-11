FETÖ şüphelilerini deniz yoluyla kaçıran suç şebekesi çökertildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ şüphelilerini deniz yoluyla kaçıran suç şebekesi çökertildi

FETÖ şüphelilerini deniz yoluyla kaçıran suç şebekesi çökertildi
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA sahillerinden FETÖ/PDY mensuplarını yasa dışı olarak yurt dışına kaçırdığı belirlenen 10 kişilik suç şebekesi üyeleri, polis tarafından yakalandı.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA sahillerinden FETÖ/PDY mensuplarını yasa dışı olarak yurt dışına kaçırdığı belirlenen 10 kişilik suç şebekesi üyeleri, polis tarafından yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini kent sahillerinden yasa dışı yollarla Yunanistan ve İtalya'ya kaçırmaya çalıştığı tespit edilen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından, 7 Aralık'ta, Çanakkale ile Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün Marmaris ilçesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ., A.Ç., C.U., E.V., A.S. ve O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.T., E.Ç., M.A. ile A.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı

Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı

 ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

 Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title