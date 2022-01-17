FETÖ şüphelileri Zaman gazetesi editörü ve eski hakim tutuklandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan FETÖ şüphelileri, kapatılan Zaman Gazetesi editörü R.M. ile eski hakim F.Y., tutuklandı.

MERİÇ, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan FETÖ şüphelileri, kapatılan Zaman Gazetesi editörü R.M. ile eski hakim F.Y., tutuklandı.

Güvenlik Güçleri, geçen Cuma günü Meriç'te birinci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Yakalananların FETÖ şüphelileri kapatılan Zaman Gazetesi editörü R.M. ile eski hakim F.Y. olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.M. ve F.Y., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, ceza evine gönderildi. - EDİRNE

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