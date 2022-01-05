FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 5 kişi gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 5 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik Güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.B, E.B, M.G, F.G. ve M.B'yi yakaladı.
Kimlik kontrolünde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri