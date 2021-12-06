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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi 4 kişi ile organizatör 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi 4 kişi ile organizatör 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir fiber tekneyle Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırlarında bulunan Badavut mevkiinde denizde yapılan operasyonla FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan haklarında adli işlem yapılan ve yargılanmaları devam eden 2 ihraç komiser yardımcısı, 2 ihraç polis memuru ve 2'si çocuk ve 1 organizatör olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından yapılan soruşturmada, şüphelilere ait 3 adet cep telefonu, 8 bin dolar, bin 500 euro ve fiber tekneye el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine getirilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi, ihraç komiser yardımcısı ve ihraç polis memurları ilk sorgulamalarının ardından adliyeye çıkarıldı.

Yapılan yargılamada şüpheli S.Y. ve H.D. ile organizatör İ.A ve tekne sahibi M.E.V. tutuklanırken, şüpheli M.Y. ev hapsiyle cezalandırıldı. Şüpheli S.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Suat Salgın/İHA)

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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