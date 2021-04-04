FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.

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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi Kumlar Rampası mevkisi 1. derece askeri yasak bölgede M.A.A. ve A.C'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına aldı.

Şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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