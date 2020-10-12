FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
12.10.2020 12:31 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:34
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede 3 kişiyi tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen E.G, S.A. ve B.İ. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin