FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'nin Meriç ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Edirne'nin Meriç ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Hudut askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat desteğiyle askeri yasak bölgede 2 kişiyi tespit etti.
Gözaltına alınan zanlıların, haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi A.İ. ve M.E. olduğu belirlendi.