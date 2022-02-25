FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan O.Ü, S.A, İ.E. ve O.Ü'yü yakaladı.
Ekipler tarafından zanlılar gözaltına alındı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel