FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı - Haberler
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.A, B.U, M.A ve A.U'yu yakaladı.

FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Haberler

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