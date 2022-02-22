FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.A, B.U, M.A ve A.U'yu yakaladı.

FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.