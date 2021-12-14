FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Güvenlik güçleri sınır boyunca terör örgütlerine geçit vermiyor. En son İpsala ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında düzenledikleri operasyonda FETÖ üyesi R.V, V.K zve İ.T'yi yakaladı. Şüphelilerin cep telefonu ve yanındaki dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden R.V ve İ.T, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli V.K. serbest bırakıldı. - EDİRNE

Edirne'de sel felaketi... Vali Canalp, 'Yağışlar devam edecek teyakkuz halindeyiz'

Edirne'de sel felaketi... Vali Canalp, "Yağışlar devam edecek teyakkuz halindeyiz"

 Yağmur felaketi: 11 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Yağmur felaketi: 11 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title