FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne'de, sınırda Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı.

25.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:26
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

'de, sınırda 'a kaçma girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı.

Arda Hudut Karakolu tarafından birinci derece askeri yasak bölge içerisinde bir grup tespit edildi.

Yapılan araştırmada, FETÖ şüphelisi oldukları anlaşılan M.A, B.C, E.C, S.Y. ve E.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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