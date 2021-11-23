FETÖ şüphelileri Yunanistan'a gitmek isterken kıskıvrak yakalandı - Haberler
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a gitmek isterken kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a gitmek isterken kıskıvrak yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen FETÖ şüphelisi 2 kişi kıskıvrak yakalandı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen FETÖ şüphelisi 2 kişi kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede yakaladıkları A.Y. ve M.S.'nin kimlik bilgilerini kontrol etti. A.Y. ve M.S.'nin haklarında FETÖ ile ilgili soruşturma yürütüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan A.Y. ve M.S. ile ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

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