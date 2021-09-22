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FETÖ şüphelileri gaybubet evinde sahte kimliklerle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de FETÖ Terör Örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gaybubet evine düzenlenen operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ Terör Örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gaybubet evine düzenlenen operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise şüphelilerin kullandığı sahte kimlikler ve telsizler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre FETÖ Terör Örgütü soruşturması kapsamında KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ Terör Örgütü şüphelisi olduğu belirlenen şahısların gaybubet evlerinde saklandığı tespit edildi. Şahısların bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 1'i kadın 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise şahısların kullandıkları sahte kimlikler ve polis telsizleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolüne geçirilerek adliyeye sevk edildi.

(Turan Bulut - Mükremin Kaya-İHA)

FETÖ şüphelileri gaybubet evinde sahte kimliklerle yakalandı

FETÖ şüphelileri gaybubet evinde sahte kimliklerle yakalandı

FETÖ şüphelileri gaybubet evinde sahte kimliklerle yakalandı

FETÖ şüphelileri gaybubet evinde sahte kimliklerle yakalandı

FETÖ şüphelileri gaybubet evinde sahte kimliklerle yakalandı
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