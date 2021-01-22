FETÖ şüphelileri adliyede (2)

'MAHREM ABİ' TUTUKLANDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden sivil mahrem abi tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 3 kişinin de aralarında olduğu 10 askeri okul eski öğrencisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR