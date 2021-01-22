FETÖ şüphelileri adliyede (2)
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FETÖ şüphelileri adliyede (2)

22.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:49
FETÖ şüphelileri adliyede (2)

'MAHREM ABİ' TUTUKLANDIKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden sivil mahrem abi tutuklandı.

'MAHREM ABİ' TUTUKLANDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden sivil mahrem abi tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 3 kişinin de aralarında olduğu 10 askeri okul eski öğrencisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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