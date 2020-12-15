FETÖ soruşturmasında el koyulan araçları çalmak isterken yakalandılar
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FETÖ soruşturmasında el koyulan araçları çalmak isterken yakalandılar

15.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:22
FETÖ soruşturmasında el koyulan araçları çalmak isterken yakalandılar

DÜZCE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında el koyularak, TMSF'ye devredilen araçlar, çekiciye yüklenip, çalınmak istendi.

DÜZCE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında el koyularak, TMSF'ye devredilen araçlar, çekiciye yüklenip, çalınmak istendi. Hırsızlık girişimiyle ilgili 4 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. 

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrolan, iş yerinin deposundaki 5 aracın çekiciye yüklenerek, çalınmak istendiğini belirledi. Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Bursa ve Düzce'de eş zamanlı operasyon başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden F.I., E.Y. ve A.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde Covid-19 testi pozitif çıkan S.D. ise karantinaya alındı.


FETÖ soruşturmasında el koyulan araçları çalmak isterken yakalandılar
FETÖ soruşturmasında el koyulan araçları çalmak isterken yakalandılar
FETÖ soruşturmasında el koyulan araçları çalmak isterken yakalandılar
FETÖ soruşturmasında el koyulan araçları çalmak isterken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:28:07. #1.14#
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