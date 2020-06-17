FETÖ soruşturmasında bir hemşire gözaltına alındı
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir hemşire gözaltına alındı.
17.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:05
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir hemşire gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kangal Devlet Hastanesinde görev yapan hemşire K.Y.K'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüpheli Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA