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FETÖ soruşturmasında aranan şüpheli teslim oldu

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel
FETÖ soruşturmasında aranan şüpheli teslim oldu

KARS'ta, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli polise teslim oldu.

KARS (DHA) - KARS'ta, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ( Tsk ) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli polise teslim oldu.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 4 muvazzaf astsubay için yakalama kararı çıkarıldı. Dün Kars merkez, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda astsubaylar A.P. (28), B.Ç. (26) ve C.A. (30) gözaltına alındı. İkametinde bulunmayan astsubay S.Ç. (25) ise aramalar sürerken Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri

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