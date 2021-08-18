FETÖ soruşturmasında aranan eski Danıştay üyesi Ankara'da yakalandı
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FETÖ soruşturmasında aranan eski Danıştay üyesi Ankara'da yakalandı

FETÖ soruşturmasında aranan eski Danıştay üyesi Ankara'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve yöneticisi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan firari eski Danıştay üyesi Hasan Hüseyin Y, Ankara'da gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve yöneticisi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan firari eski Danıştay üyesi Hasan Hüseyin Y, Ankara'da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlaması ile hakkında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensubunun yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinden kurulan özel ekip harekete geçti.

Zanlının Etimesgut ilçesinde kayıtsız bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Polisi görünce kaçmaya çalışan firari eski Danıştay üyesi Hasan Hüseyin Y, kısa kovalamacanın ardından yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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