FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün jandarma ve emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 43 ilde 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde 61'i çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 102 'mahrem imam' tespit edildi.

Toplam 143 şüpheli hakkında Ankara merkezli 43 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Organize ve Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri