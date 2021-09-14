FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı - Haberler
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FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararıANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün jandarma ve emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 43 ilde 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün jandarma ve emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 43 ilde 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde 61'i çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 102 'mahrem imam' tespit edildi.

EMNİYET YAPILANMASINDA 15 ŞÜPHELİ

Örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde ise 15 şüpheli belirlendi. 8'i 1'inci sınıf, 1'i 2'nci sınıf emniyet müdürü 15 şüphelinin, HTS analiz çalışmaları soncu sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla çok sayıda iletişim kurduğu tespit edildi. Haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı olduları anlaşılan, bu şekilde silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilerin tamamının daha önce kamu görevinden çıkarıldığı ve rütbelerinin söküldüğü belirtildi.

HÜCRE EVLERİNDE SAKLANDIKLARI BELİRLENDİ

Yine haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalamalı olarak aranan, yakalanmamak amacıyla örgütün verdiği talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıklarına dair tespitlerde bulunulan 26 şüpheli saptandı. Bunlardan 16'sının 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve kamu görevinden çıkarıldıkları belirlendi.

43 İLDE OPERASYON

Toplam 143 şüpheli hakkında Ankara merkezli 43 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Organize ve Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

 FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber: FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı - Haberler
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