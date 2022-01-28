'FETÖ soruşturmasında adınız geçti' deyip 510 bin lira dolandırdı

Kendisini başkomiser olarak tanıttığı vatandaşları, "FETÖ soruşturmalarında isminiz geçti" diyerek toplam 510 bin TL dolandıran şahıs Kırıkkale'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, G.T. isimli bir vatandaşın cep telefonunu kullanarak aradığı vatandaşlara kendisini başkomiser olarak tanıtan E.K., "FETÖ soruşturmalarında isminiz geçti" diyerek M.A.'nın banka hesabına 360 bin TL, kendi hesabına da 150 bin TL para yatırttı.

Sivas ilinin Gürün Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da, dolandırdığı vatandaşların gönderdiği paraları bankadan çeken E.K.'nin otobüs ile Kırıkkale'ye geldiği tespit edildi. Yahşihan ilçesinde kaldığı belirlenen E.K., polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin arından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa