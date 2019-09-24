Fetö soruşturmasında 70 askere gözaltı kararı

24.09.2019 09:19

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen toplam 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 7'si aktif çalışan farklı rütbelerdeki 20 asker şüphelinin, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan 8 ildeki 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla iletişim kurdukları değerlendirilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 26'sının gözaltına alındığı, diğerlerini yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA