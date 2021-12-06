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FETÖ soruşturmasında 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 6 şüpheliden, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 6 şüpheliden, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile yapılan çalışmalar neticesinde, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve ankesör/sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. Çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi daha yakalanırken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ

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