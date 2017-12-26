Fetö Soruşturmasında 5 Asker Adliyeye Sevk Edildi

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 asker, adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturması kapsamında 14 muvazzaf asker, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubay olmak üzere 5 kişi adliyeye sevk edildi. - Kocaeli