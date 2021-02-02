İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü...
02.02.2021 09:12 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:35
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL