İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.