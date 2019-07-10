FETÖ soruşturmasında 28 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Dunya.com
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