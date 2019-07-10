FETÖ soruşturmasında 28 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturmasında 28 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: Dunya.com

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