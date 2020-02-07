FETO soruşturmasında 20 gözaltı
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FETO soruşturmasında 20 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir doktor ve 3 komiserin de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

07.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:30
FETO soruşturmasında 20 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir doktor ve 3 komiserin de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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