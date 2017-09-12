Fetö Soruşturmasında 15 Tutuklama

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Fetö Soruşturmasında 15 Tutuklama

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Kaynak: Dunya.com