FETÖ soruşturmasında 14 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 14 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sağlık çalışanı 14 kişi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 11'inin yakalandığını bildirdi.

05.11.2019 12:12
FETÖ soruşturmasında 14 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sağlık çalışanı 14 kişi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 11'inin yakalandığını bildirdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri 10 çalışan personeli, 2 özel sağlık çalışanı, 1 kişi istifa eden ve 1 kişi müstafi olmak üzere toplam 14 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 11 şüpheli yakalanmış. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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