FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan "Balyoz darbe planı davası" eski hakimi Ömer Diken, 13 yıl...
FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan "Balyoz darbe planı davası" eski hakimi Ömer Diken, 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.
FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan "Balyoz darbe planı davası" eski hakimi Ömer Diken, 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Kaynak: AA
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