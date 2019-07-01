FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan "Balyoz darbe planı davası" eski hakimi Ömer Diken, 13 yıl...

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan "Balyoz darbe planı davası" eski hakimi Ömer Diken, 13 yıl...

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan "Balyoz darbe planı davası" eski hakimi Ömer Diken, 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan "Balyoz darbe planı davası" eski hakimi Ömer Diken, 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kaynak: AA
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