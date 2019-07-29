Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 41 astsubay için gözaltı kararı
Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 16'sı yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, il genelinde sabit ve kontörlü büfe hatları üzerinden FETÖ'nün sivil mahrem imamları ile örgütsel iletişim kurdukları tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu ve astsubay rütbesinde görev yaptıkları ifade edilen açıklamada, 16 kişinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
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