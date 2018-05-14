FETÖ Soruşturması Kapsamında 15 Şirkete Kayyum Atandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla 15 şirkete kayyum atandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma doğrultusunda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddia edilen firmalara yönelik çalışma yürütüldü.
15 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Çalışmalar kapsamında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 15 şirkete kayyum ataması yapıldı.