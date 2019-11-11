FETÖ soruşturması kapsamında 10 kişi için gözaltı kararı

11.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:21

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik olarak örgütün mahrem askeri yapılanması soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada; Başsavcılık tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmada; 1 polis memuru, 1 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş, 1 muvazzaf uzman onbaşı, 1 muvazzaf sözleşmeli er, 2 askeri okuldan çıkarılma öğrenci ve 2 sivil şahısla ilgili olarak gözaltı kararı verildiği duyuruldu. - TOKAT

Kaynak: İHA