FETÖ soruşturması bahanesiyle 209 bin dolar dolandırıldı

AYVALIK, BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde A.İ.A., kendilerini polis olarak tanıtan S.A., H.C., A.K. ve A.C. tarafından, adının FETÖ/PDY soruşturmasına karıştığı bahanesiyle 209 bin dolar dolandırıldı.

Ayvalık ilçesinde geçen aralık ayında yaşanan olayda S.A., H.C., A.K. ve A.C., telefonla ulaştıkları A.İ.A.'ya kendilerini polis olarak tanıttı. A.İ.A.'ya FETÖ/PDY ile ilgili soruşturmaya adının karıştığını söyleyerek, bankada bulunan yaklaşık 3 milyon TL değerindeki 209 bin dolarını çekmesini istedi.

Ayvalık'a getirilen şüpheliler, 3 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. S.A. ve H.C. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K. ve A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Paranın akibeti hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.