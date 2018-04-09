Fetö Sorumluları ile Bağlantılı Olduğu İddia Edilen Polise Adli Kontrol

Samsun'da FETÖ'nün mahrem sorumluları ile bağlantısı bulunduğu iddia edilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen polis memuru, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başpolis Necati T., FETÖ'nün mahrem sorumluları ile bağlantılı olduğu iddiasıyla açığa alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda İlkadım ilçesindeki ikamet adresinde gözaltına alınan Necati T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüpheliye yurt dışına çıkma yasağı verildi. - SAMSUN