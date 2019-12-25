FETÖ sanıklarına hapis cezası
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FETÖ sanıklarına hapis cezası

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında askeriye bulunan ve tutuksuz yargılanan 9 sanıktan 7'sine hapis cezası verildi.

25.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:51
FETÖ sanıklarına hapis cezası

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında askeriye bulunan ve tutuksuz yargılanan 9 sanıktan 7'sine hapis cezası verildi.


Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, A.A. B.G, E.U., G.Ç., M.D., N.Ç., R.S., Y.C. ve avukatlar katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu. Sanıklardan G.Ç, A.A., B.G., M.D. ve R.S. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına karar verilerek 2 yıl 1'er, E.U. ve N.Ç. hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Sanık Y.C.'nin hakkında ise beraat kararı hükmü çıktı.


Sanık A.A. duruşmaya katılmazken, daha önce Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması ve hüküm giymesi nedeniyle Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına yer olmadığına karar verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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