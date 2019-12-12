FETÖ sanıklarına hapis cezası
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FETÖ sanıklarına hapis cezası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen iki sanığa hapis cezası verildi.

12.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:47
FETÖ sanıklarına hapis cezası

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen iki sanığa hapis cezası verildi.


Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın karar davasına, FETÖ üyesi olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Ahmet A. ve avukatı katıldı. Hakkında yapılan iddiaları reddeden Ahmet A., tahliye ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Ahmet A.'yı 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve ByLock kullanma suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.


Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir davada ise tutuksuz yargılanan Yasin G.'de 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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